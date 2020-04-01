وكالة الأدوية الأوروبية تحدد موعد توفر أول لقاح لكورونا

2020/04/01 | 01:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، المدة الزمنية المتوقعة كي يصبح أول لقاح لفيروس كورونا المستجد جاهزا، ومتوافرا بكميات كافية.

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