2020/04/01 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكسيكية تلد فايروس وكورونا مكسيكو سيتي – الزمان اطلقت سيدة مكسيكية مصابة بفايروس كورونا اسمي فايروس وكورونا على ابنيها التوأم .وقررت ناماريا خوسيه ذات الـ 34 عاما ان تسمي طفليها التوأم باسمي فايروس و كورونا لتخلد ذكرى اصابتها بالفايروس.وأكدت تقارير صحفية مكسيكية أن (الطفلين في حالة صحية جيدة رغم إصابة الأم […]

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