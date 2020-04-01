2020/04/01 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوساط الإسلامية تنعى السامرائي وفاة باسل مهدي لاعب أسود الرافدين السابق بغداد- الزمان تلقى الشارع الرياضي العراقي، صباح الثلاثاء، خبراً محزناً بوفاة اللاعب الدولي السابق، باسل مهدي عن عمر ناهز 77 عاماً في بغداد بمدينة الدورة اثر نوبة قلبية.مهدي من مواليد بغداد 1943? كرس حياته للكرة العراقية منذ عام 1959 إلى […]

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