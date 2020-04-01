2020/04/01 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيمص : خطوة مهمة تنسجم مع ستراتيجية المصرف للسنوات المقبلة العراقي للتجارة يزيد رأسماله إلى ثلاثة مليارات دولار بغداد – الزمان أعلن المصرف العراقي للتجارة عن زيادة جديدة لرأسماله ليكون ثلاثة مليارات دولار تماشياً مع رؤيته الستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة . وقال رئيس المصرف ورئيس مجلس الادارة فيصل الهيمص في بيان تلقته […]

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