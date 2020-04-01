{الأمر الديواني} تعميم نشرات يوميَّة للمناطق المصابة بفيروس كورونا

2020/04/01 | 01:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ المحافظات/ مراسلو الصباحفي إطار الجهود المبذولة لاحتواء فيروس "كورونا"، كشف لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020 الخاصة بمكافحة المرض عن إعداد نشرات يومية تبين المواقع والمناطق التي ظهرت بها الإصابات تجنبا للاختلاط مع الملامسين وبالتالي تسجيل إعداد اكبر، في وقت اتخذت فيه محافظة كربلاء قرارا بحجر العائدين مؤخرا من الخارج الذين أجلتهم وزارة النقل.



وتأتي تلك الخطوات متزامنة مع تسجيل العديد من المحافظات إصابات ووفيات وحالات شفاء بالفيروس، مع استمرار وزارة الصناعة بتجهيز المؤسسات الصحية ودوائر الدولة الأخرى بمستلزمات الوقاية الصحيَّةنشرة يوميَّة

وفي هذا السياق، أفصح رئيس الفريق الإعلامي للجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020 أمير علي الحسون لمراسلة "الصباح" شذى الجنابي "بأنه سيتم إعداد نشرة يومية تبين سماء المناطق والاحياء التي تحدث بها اصابات وسبب انتقال العدوى من خلال دوائر الصحة في بغداد والمحافظات، بوصفها خطوة تعزز تحوط المواطنين من التلامس مع المقربين للمصاب وتسهم في تعميق الوعي الصحي.

ولفت الى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد و الالتزام بتعليمات وتوجيهات لجنة الأمر الديواني وتوصيات وزارة الصحة والبيئة في ما يخص السلامة الصحية، داعيا الى سرعة الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها او اصابة بالتنسيق مع الجهات الصحية، حفاظا على سلامة المواطنين.

حجر صحي للعائدين

وفي كربلاء، أوعز المحافظ نصيف جاسم الخطابي خلال حديثه لمراسل "الصباح" علي لفتة، بوضع جميع الوافدين الذين اجلتهم وزارة النقل مؤخرا في الحجر الصحي حال وصولهم الى كربلاء.

واوضح أنَّ الإصابات التي شهدها المحافظة لم تكن من خلال تفشي المرض، بل بسبب الوافدين من خارج البلاد الذين كانوا في دول موبوءة بفيروس كورونا وتسببوا بإصابات لأهلهم من خلال الملامسة مما أوقع عبئا على الملاكات الصحية لان الكثير منهم لا يلتزم ولا يبلغ عن سفره، وأفاد بأنه تقرر وضع معرفين عن المحافظة في المطارات لتسهيل استقبال العائدين بصورة مباشرة واصطحابهم الى المراكز الصحية لإجراء الفحوصات المطلوبة وايصالهم الى فنادق الاستضافة بصورة مباشرة لقضاء الفترة المحددة من الجهات الطبيَّة.

الصناعة تجهز الكمامات

وفي سياق متصل، قال معاون مدير الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود التابعة لوزارة الصناعة المهندس عمـاد عبـاس علـي في بيان صحفي: ان الشركة جهزت وزارتي الصحة والهجرة والمهجرين بدفعة جديدة بلغت (10) آلاف كمامة لكل منهما ليصل مجموع ما تم تجهيزه لوزارة الصحة (105) آلاف كمامة ولوزارة الهجرة والمهجرين (114) ألف كمامة، إضافة الى تجهيز دائرة صحة صلاح الدين بـ (5) آلاف كمامة والعيادات الشعبية الطبية بـ(1000) كمامة، فضلاً عن الاستمرار بتجهيز الوزارات والجهات الحكومية الاخرى والدوائر الصحية في المحافظات والمواطنين.

إصابات ووفيات جديدة

وفي واسط، قال رئيس خلية الازمة، المحافظ عادل الزركاني لمراسل "الصباح" حسن شهيد العزاوي: ان دائرة صحة واسط سجلت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا لمريض مسن من اهالي حي الزهراء بمدينة الكوت، كان قد دخل الحجر الصحي في وقت سابق، مشيرا الى أنَّ "المتوفى كان يعاني من أمراض مزمنة ومشكلات في الجهاز التنفسي ما سبب تدهور حالته الصحية ووفاته برغم الإجراءات الطبية التي بذلت لإنقاذ حياته.

واوضح ان الخلية شددت على اخضاع جميع افراد أسرة المتوفى والملامسين له الى الفحوصات الطبية لبيان سلامتهم أو إصابتهم بالعدوى، فضلاً عن تطبيق الحجر المنزلي لأسرة المتوفى من أجل عدم تفشي المرض.

ودعا الزركاني دائرة الصحة بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني الى تنفيذ حملة تعفير وتعقيم جميع مناطق ومؤسسات ومحال حي الزهراء بالكوت، مع توفير جميع المستلزمات الدوائية والغذائية لاهالي المنطقة.

وفي ذي قار، افاد مدير دائرة الصحة الدكتور عبد الحسين الجابري لمراسل "الصباح" حازم محمد حبيب بأنَّ نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد أكدت تسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن من مدينة الناصرية يبلغ من العمر 57 عاماً.

وبين انَّ المريض راقد في ردهات العزل المخصصة لهذا الغرض منذ اربعة ايام وتقدم له خدمات الرعاية الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وفي إقليم كردستان العراق، فقد سجلت وزارة الصحة في كردستان بحسب مراسلة "الصباح" كولر غالب، إصابة جديدة بالفيروس في محافظة أربيل لامرأة تبلغ 22 عاماً، وبذلك يرتفع عدد المصابين في الاقليم الى 162 حالة منها 57 شفاء و 2 وفاة.

زيادة قدرات استقبال المصابين

من جهته أعلن مدير عام صحة النجف الدكتور رضوان الكندي لمراسل"الصباح " حسين الكعبي، شفاء 6 حالات مصابة بفيروس كورونا ومغادرتها مستشفى الحكيم العام يوم امس الثلاثاء.

وأكد أنَّ الدائرة أنجزت جميع الاجراءات لاتباع الخطة (ب) لتوفير قدرة استيعابية اكبر والاستعداد للتعامل مع الزيادة المحتملة لعدد المصابين واحتوائهم، إذ تم تجهيز مركزي الديلزة والحروق وكذلك المركز التخصصي للاسنان في حي ميسان، لاستقبال المشتبه باصابتهم بينما يستمر العمل بتجهيز أماكن أخرى لهذا الغرض.

فحص الموقوفين

أما في ميسان، فقد باشرت فرق صحية فحص المنتسبين والموقوفين في احد مراكز الشرطة بعد تحويل احد الموقوفين الى المستشفى للاشتباه باصابته بفيروس كورونا، وقال مدير قطاع الصحة الدكتور حسين رحيم شنيور لمراسل" الصباح" سعد حسن، انه حسب ستراتيجية دائرة صحة ميسان في منع انتشار فيروس كورونا، تم اتخاذ اجراءات وقائية واحترازية لفحص الاماكن المشتبه بوجود اصابات، حيث تم فحص جميع الموقوفين ومنتسبي مراكز الشرطة احترازيا.

بدورها، اخلت محكمة تحقيق ميسان سراح 93 متهما بكفالة لمخالفتهم قرار حظر التجوال في المحافظة.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء في المحافظة ان" المتهمين تم اعتقالهم من قبل القوات الامنية لعدم التزامهم بحظر التجوال المفروض في المحافظة بسبب فيروس كورونا"، لافتا الى ان" المتهمين تم توقيفهم وفق احكام المادة 240 من قانون العقوبات" .

واضاف ان "هذه الإحصائيَّة للموقوفين هي للفترة من 17/ 3 حتى 29/ 3".

سلال غذائية

إلى ذلك، قال رئيس فرع نقابة الصحفيين في كركوك محمد حسين الداغستاني لمراسلة"الصباح": ان النقابة وضمن مبادرة نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، وزعت 65 سلة غذائية كدفعة اولى بين أسر الصحفيين المتعففين واسر الشهداء كدفعة اولى.

وتابع ان المبادرة كانت بمساهمة نقابة الصحفيين العراقيين في بغداد وهيئة الاعلام والاتصالات مكتب كركوك وديوان المحافظة وغرفة تجارة كركوك.

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