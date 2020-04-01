آلية جديدة لإنتاج وتوزيع مادة الطحين بين المواطنين

2020/04/01 | 01:48 - المصدر: الصباح

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بغداد / شذى الجنابي / بتول الحسني

تنفذ وزارة التجارة آلية جديدة لانتاج وتوزيع مادة الطحين بين مستحقيها خلال الظروف الراهنة، بينما تواصل موانئ البلاد، استقبال البواخر المحملة بالمواد الغذائية والادوية يوميا، لضمان سد حاجة المواطنين منها.

وقال مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب بوزارة التجارة رياض فاخر الهاشمي في تصريح خاص ادلى به لـ" الصباح" انه تمت خلال اجتماع عقدته الشركة مع ممثلي جمعية المطاحن، مناقشة الإجراءات العملية وتذليل العقبات التي تعترض العملية الانتاجية وصعوبة التنقل للاشخاص والعجلات بسبب حظر التجوال.

وافصح عن الاتفاق على التنسيق المشترك بفتح خطوط تواصل مع الجهات الرسمية لضمان استمرارية العمل وتحقيق الانسيابية المطلوبة بعملية تسلم الحبوب من السايلوات وتسهيل وصولها الى المواقع الانتاجية، فضلا عن انسيابية حركة عجلات نقل الطحين وتنفيذ توجيهات الوزارة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية وتوزيعها بين مستحقيها ضمن مواعيدها المحددة.

واكد الهاشمي ان تجهيز المواطنين بمادة الطحين يجري وفق الخطة التسويقية بوتيرة متصاعدة، مشيرا الى تواصل معامل انتاج الطحين بتسلم الدفعة الثانية من الحبوب، بينما حققت نسب انجاز متقدمة في انتاج وتوزيع الوجبة الاولى من الحصة الثالثة لمادة الطحين، حيث تجاوزت كمية الطحين المجهز مليونا و200 ألف كيس في عموم مناطق البلاد.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة النقل، مواصلة ملاكات قسم الوكالات البحرية في الشركة العامة للنقل البحري، استقبال موانئ البلاد للبواخر يوميا لضمان سد حاجة المواطنين خلال ايام الحظر من المواد الغذائية والادوية، على وفق ما افاد به مديرها العام المهندس محيي الدين الامارة.

واوضح في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح" أن المواد التي تصل الى البلاد عن طريق البحر بحسب تصنيف أوامر تسليم الحاويات، أغلبها غذائية بجميع أنواعها من اللحوم والفواكه والبقوليات والرز والحنطة وحليب الأطفال، اضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية والمعقمات علاوة على سلع أخرى.



واشار الى ان ملاكات قسم الوكالات تقوم بواجباتها على مدار الساعة متخذة جميع الاجراءات الوقائية بالتعاون مع اللجان الطبية المختصة لفحص الطواقم الأجنبية القادمة، فضلا عن جرد المواد والحمولات على متن البواخر المحملة لمنحها موافقة أوامر التسليم.

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