محامية قتيل منزل نانسي تنسحب من القضية

2020/04/01 | 01:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت رهاب بيطار، محامية محمد الموسى، قتيل منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، اليوم الثلاثاء، انسحابها من القضية.وبررت بيطار وهي سورية الجنسية، في تسجيل صوتي لموقع “إرم نيوز” انسحابها حفاظا على اسمها ومكانتها، موضحة أن البعض سعى إلى تشويه صورتها بأشكال مختلفة، فضلا عن تعرضها لاتهامات لا أساس لها من الصحة، وبالأخص “تدميرها للقضية”.[…]

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