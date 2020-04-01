بريطانيا:جونسون يشيد بالمجتمع بعد تطوع 750 ألفا ورقم قياسي في الوفيات

2020/04/01 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬باستجابة‭ ‬المجتمع‭ ‬لأزمة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬مخالفا‭ ‬بذلك‭ ‬المقولة‭ ‬الشهيرة‭ ‬لرئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬المحافظة‭ ‬السابقة‭ ‬مارغريت‭ ‬تاتشر‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬اسمه‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬ فقد‭ ‬اغدق‭ ‬جونسون‭ ‬الثناء‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬البريطاني‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تداعى‭ ‬نحو‭ ‬750‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬الى‭ ‬تلبية‭ ‬الدعوة‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬نظام‭ ‬الصحة‭ ‬الوطني‭ ‬ومساعدة‭ […]

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