2020/04/01 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كثر‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬صورة‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬الجائحة‭ ‬الكبيرة‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يبلغ‭ ‬هذا‭ ‬الوباء‭ ‬العنيد‭ ‬نقطة‭ ‬الذروة‭ ‬في‭ ‬اغلبية‭ ‬الدول‭ ‬لكي‭ ‬يبدأ‭ ‬الامل‭ ‬بالانتعاش‭ ‬بعدها‭ ‬في‭ ‬انحسار‭ ‬الاصابات‭ .‬ الاهم‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬هو‭ ‬صورة‭ ‬العالم‭ ‬اليوم‭ ‬،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬حقائق‭ ‬ثابتة‭ ‬حول‭ ‬خواص‭ ‬الفيروس‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورتنا الآن أم بعد الجائحة؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورتنا الآن أم بعد الجائحة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).