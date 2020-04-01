السعودية تدعو إلى التريث قبل إبرام عقود الحج والعمرة

2020/04/01 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬السعودي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المسلمين‭ ‬إلى‭ ‬التريث‭ ‬في‭ ‬ابرام‭ ‬عقود‭ ‬متعلقة‭ ‬بالحج‭ ‬والعمرة‭ ‬بسبب‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭.‬ وقال‭ ‬وزير‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬طاهر‭ ‬بنتن‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬الاخبارية‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬استعدادها‭ ‬لخدمة‭ ‬الحجاج‭ ‬والمعتمرين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الاحوال،‭ ‬لكن‭ ‬‭(‬في‭)‬‭ ‬الظروف‭ ‬الحالية،‭ […]

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