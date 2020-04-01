مخاوف من موجة كورونا ثانية في ووهان

2020/04/01 | 02:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بعد الانحسار الكبير لأعداد مرضى فيروس كورونا المستجد في ووهان وسط الصين، أعادت صور ومقاطع فيديو حديثة المخاوف من عودة المرض إلى المدينة التي شهدت ظهوره الأول أواخر العام الماضي.وفي الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ازدحام كبير في محطات النقل وداخل الحافلات العامة في ووهان، البؤرة الأساسية لظهور فيروس كورونا.[…]

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