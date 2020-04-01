منح مالية طارئة للمتعففين والاجراء اليوميين

2020/04/01 | 02:20 - المصدر: الصباح

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بغداد/ المحافظات/ مراسلو الصباح

بينما تواصل المؤسسات الوطنيَّة الرسميَّة والخاصة جهودها الاستثنائيَّة واستنفار طاقاتها البشريَّة والفنيَّة لمواجهة جائحة كورونا؛ دعت خلية الأزمة البرلمانيَّة إلى تشجيع الأبطال في الملاك الصحي والطبي عبر صرف المكافآت الشهريَّة وكتب الترقية، في وقت أعلنت وزارة الصناعة استمرارها برفد الدوائر الحكومية بمئات الآلاف من الكمامات المصنعة محلياً.

وقررت خلية الأزمة النيابيَّة في اجتماعها الذي عقدته أمس الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي؛ مطالبة رئيس خلية الأزمة الوزاريَّة بزيادة التخصيصات الماليَّة الطارئة لمحافظة النجف والتي تعدُّ ضمن المستوى الثاني بعد بغداد في عدد الإصابات بوباء كورونا.



وتستضيف الخلية (اليوم الأربعاء) وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة لدراسة إمكانيَّة صرف منحٍ طارئة خلال فترة الحظر للأسر المتعففة وأصحاب القوت اليومي والدخل المحدود، كما طالبت الخلية؛ الحكومة بتشجيع ودعم الأبطال من الملاكات الصحيَّة والطبيَّة الملامسين والعاملين على مواجهة وباء كورونا عبر منح كتب الترقية المناسبة والمكافآت الشهريَّة.ودعت الخلية؛ القائد العام للقوات المسلحة لتشديد إجراءات فرض حظر التجوال وزيادة القطعات العسكريَّة في الأحياء والمدن، لا سيما الموبوءة.

إلى ذلك، قال معاون مدير الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود التابعة لوزارة الصناعة المهندس عمـاد عبـاس علـي في بيان صحفي: إنَّ "الشركة جهزت وزارتي الصحة والهجرة والمهجرين بدفعة جديدة بلغت (10) آلاف كمامة لكل منهما ليصل مجموع ما تم تجهيزه لوزارة الصحة (105) آلاف كمامة ولوزارة الهجرة والمهجرين (114) ألف كمامة، فضلاً عن تجهيز دائرة صحة صلاح الدين بـ (5) آلاف كمامة والعيادات الشعبيَّة الطبيَّة بـ(1000) كمامة، علاوة على الاستمرار بتجهيز الوزارات والجهات الحكوميَّة الأخرى والدوائر الصحيَّة في المحافظات والمواطنين"..

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