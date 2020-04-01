الغضبان لـ { الصباح }: مستمرون بتغذية الأسواق العالميَّة نفطياً


الغضبان لـ { الصباح }: مستمرون بتغذية الأسواق العالميَّة نفطياً
2020/04/01 | 02:20 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ طارق الاعرجي

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة وزير النفط ثامر الغضبان، استمرار إنتاج وتصدير النفوط العرقيَّة الى الأسواق العالميَّة بشكلٍ سلس، مفصحاً عن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغضبان لـ { الصباح }: مستمرون بتغذية الأسواق العالميَّة نفطياً) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغضبان لـ { الصباح }: مستمرون بتغذية الأسواق العالميَّة نفطياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).

واصل القراءة على الصباح
Sponsored Links