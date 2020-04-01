الغضبان لـ { الصباح }: مستمرون بتغذية الأسواق العالميَّة نفطياً

2020/04/01 | 02:20 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طارق الاعرجي

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة وزير النفط ثامر الغضبان، استمرار إنتاج وتصدير النفوط العرقيَّة الى الأسواق العالميَّة بشكلٍ سلس، مفصحاً عن

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