الغضبان لـ { الصباح }: مستمرون بتغذية الأسواق العالميَّة نفطياً

2020/04/01 | 02:20 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ طارق الاعرجي
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أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديَّة وزير النفط ثامر الغضبان، استمرار إنتاج وتصدير النفوط العرقيَّة الى الأسواق العالميَّة بشكلٍ سلس، مفصحاً عن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغضبان لـ { الصباح }: مستمرون بتغذية الأسواق العالميَّة نفطياً) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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