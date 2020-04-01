دعوات لعفوٍ مشروط يستثني جرائم الإرهاب والفساد والمخدرات

2020/04/01 | 02:20 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ شيماء رشيد

دعت أوساطٌ سياسيَّة وبرلمانيَّة وقانونيَّة إلى ضرورة إصدار عفوٍ خاصٍ للسجناء والموقوفين في هذه الفترة الحرجة خشية من انتشار فيروس كورونا بينهم، لكن وفق شروط.تأتي هذه الدعوات، بعد تأكيد اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنيَّة لمكافحة جائحة كورونا والتي يرأسها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أنها تدرس إصدار عفوٍ عن السجناء والموقوفين من غير مرتكبي الجرائم الإرهابيَّة والفساد.عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانيَّة سعران الأعاجيبي، قال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "قرار إصدار عفوٍ خاصٍ للتقليل من الكثافة الموجودة في السجون أمرٌ ضروري في ظل تفشي فيروس كورونا".اللجنة القانونيَّة أيدت رأي لجنة الأمن، حينما أكدت العضو فيها بهار محمود في تصريح لـ "الصباح": "كمبدأ نحن لسنا مع العفو لا العام ولا الخاص، لكنْ بسبب الظروف الاستثنائيَّة لا بدَّ أنْ يكون العفو عاماً كان أو خاصاً موازناً بين مصلحتين؛ الأولى الظرف الطارئ وعدم نقل الفيروس للسجناء، والثانية مصلحة البلد".

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