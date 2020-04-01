2020/04/01 | 02:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت شركة أميركية أنها ابتكرت جهازا “محمولا”، لديه القدرة على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد في 5 دقائق فقط.وقالت مختبرات “أبوت” في بيان أصدرته، الجمعة، إن الجهاز الجديد قادر أيضا على تأكيد عدم الإصابة بـ”كوفيد 19″ في 13 دقيقة.وأوضحت الشركة أن إدارة الأغذية والأدوية الأميركية، أعطتها الإذن للبدء في إنتاج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز يكشف إصابة كورونا بـ5 دقائق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز يكشف إصابة كورونا بـ5 دقائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).