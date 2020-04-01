نائب عراقي: الهدف من وراء الحملة الأميركية تمرير عدنان الزرفي

2020/04/01 | 02:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي، كريم عليوي، الثلاثاء، أن الهدف الاساسي من وراء الحملة التي تقودها امريكا هو تمرير المكلف بتشكيل الحكو...

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