روسيا قتلت 8650 مدنياً في سوريا

2020/04/01 | 02:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إحصائية نشرها مرصد حقوقي أن #روسيا قتلت حوالي 8650 مدنياً سورياً خلال حملتها العسكرية التي بدأت منذ 54 شهراً لدعم حكومة #دمشق ضد معارضيها.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان

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