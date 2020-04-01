2020/04/01 | 02:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت الممثلة السورية هناء نصور إصابتها بفيروس #كورونا، وذلك عبر حسابها في “فايسبوك”، إذ أنّها كانت موجودة في البرازيل في مقاطعة ساو باولو، بدعوة من صديقتها عازفة بيانو شهيرة.وقررت أن تنتقل إلى مدينة أخرى مع إحدى صديقاتها حين بدأ الفيروس بالانتشار هناك قبل بدء الحجر بيوم واحد.وبعدها، بعشرة أيام، اتصل بها زوجها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول فنانة سورية تُعلن إصابتها بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول فنانة سورية تُعلن إصابتها بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).