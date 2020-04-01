نظامنا السياسي وثلاثي التحكم والحماية والمصلحة

2020/04/01 | 02:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين العادلي تقوم بنية نظامنا السياسي (خلافا حتى لدستور 2005م) على اساس من التوافق المكوّناتي (العرقي/الطائفي/الحزبي)، وهنا الطامة.فبنية النظام تعطي (الاعتراف/التمثيل/الاستحقاق) للمكوّنات وقواها، حيث تعد الدولة لديه مجموع مكوّنات عرقية طائفية (اي ليست امّة مواطنة، بل تكدس امم فرعية)، … Readmore

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