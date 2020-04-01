الخارجية الايرانية تعلق على التحركات الامريكية في العراق

2020/04/01 | 02:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن التحركات العسكرية الاخيرة للاحتلال الامريكي في العراق، تهدد الأمن والسلم في المنطقة....

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