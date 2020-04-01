مانشستر سيتي يقدم عرضا خياليا لضم نجم ريال مدريد

2020/04/01 | 03:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر موقع “دون بالون” الإسباني، مفاجأة مدوية بشأن عزم مسئولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تقديم مبلغاً كبيراً لضم صفقة مميزة من فريق ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات القادمة.

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