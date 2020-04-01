سرقة مسدسات جيمس بوند في زمن كورونا

2020/04/01 | 03:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حدثٌ “سينمائي” جديد، يبتعد عن المناخ العام الذي سبّبه تفشّي فيروس كورونا في العالم، تمّ تداوله الجمعة، 27 مارس/ آذار 2020، بعنوان “5 مسدسات لجيمس بوند سُرقت في لندن”.أما الخبر، فأشار إلى مسدس Walther PPK، الذي استخدمه روجر مور في فيلم A View To Kill لجون غلن (1985)، أحد تلك المسدسات، إضافة إلى […]

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