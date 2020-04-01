كورونا لا يعيش داخل خلايا المتوفى

2020/04/01 | 03:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت جمعية اختصاصيي علوم الطب الشرعي إن الفيروسات عموما -ومن ضمنها فيروس كورونا- تعيش داخل الخلايا الحية، وتكون جزءا من مكوناتها ولا تعيش على أو داخل الخلايا بعد موتها.واوضح رئيس الجمعية الدكتور مؤمن الحديدي انه بالرغم من أن الفيروسات لا تعيش داخل الخلايا بعد موتها، فيمكن للفيروسات بشكل عام ان تعيش في الهواء […]

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