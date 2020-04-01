فيسبوك تفعل خدمة طلب المساعدة خلال أزمة كورونا

2020/04/01 | 04:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نيد لامونت حاكم ولاية كونيتيكت الأميركية، الثلاثاء، إن المخزون الاستراتيجي الوطني الأميركي من الإمدادات الطبية خاو الآن وأن الولاية تحاول "بمفردها" تأمين أجهزة تنفس صناعي ومعدات حماية شخصية لمكافحة جائحة كورونا.

وأضاف لامونت في مؤتمر صحفي "كان من المزعج اليوم أن نكتشف أن المخزون الاستراتيجي الوطني خاو الآن.



حصلنا على 50 جهاز تنفس صناعي وأنا ممتن لذلك".

وتابع لامونت "الآن نحن بمفردنا.



في الوقت الحالي نبذل قصارى جهدنا للبحث عن معدات الوقاية الشخصية بقدر ما نستطيع".

ورغم أن أرقام الإصابات والوفيات في ولاية كونيتيكت لا تقارن بالولاية الأكثر تضررا وهي نيويورك، فإن الولاية بدأت تعاني من الآن.

ومن مجموع 187 ألف إصابة في الولايات الخمسين، هناك حوالي ثلاثة آلاف إصابة بالفيروس في كونيتيكت توفي منهم 69 شخصا، لكن عدد الإصابات يتضاعف بسرعة في الولاية حيث أصيب الثلاثاء فقط 557 وتوفي 33 شخصا.

وأصبحت الولايات المتحدة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والتي وصلت إلى اكثر من 187 ألف حالة، تعافى منها أكثر من ستة آلاف شخص وتوفي 3860 آخرون.

وطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريق عمل البيت الأبيض لمواجهة تفشي كورونا، من الأميركيين، الثلاثاء، الاستعداد لـ"أسبوعين عصيبين للغاية" في مواجهة ذروة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي في البيت الأبيض "سيكون الأسبوعان القادمان عصيبين للغاية، وسنبدأ برؤية النور في نهاية النفق"، مشيرا إلى أن الأعداد ستزداد بكثرة في هذه الفترة، مطالبا الأميركيين بالصبر.

وأضاف أن "صبرنا سيـُختـَبر، لكننا سنواجه هذا بعزم من حديد وعلى الأميركيين أن يعملوا سويا ويلتزموا بالإجراءات الوقائية"، مضيفا أنها "مسألة حياة أو موت".

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