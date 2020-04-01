الإجهاد الغذائي... أخطر أعراض الحجر الصحي

2020/04/01 | 04:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإجهاد الغذائي هي مشكلة يعاني منها الأشخاص الذين يأكلون عادة استجابة للقلق أو التوتر أو المشاعر الأخرى، وهي الطريقة التي يحاولون من خلالها الهروب من الواقع أو إبعاد تفكيرهم عن المشكلة عن طريق زيادة وجبات الطعام بشكل كبير.

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