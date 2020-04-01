2020/04/01 | 04:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /فاجات الإعلامية ريهام سعيد متابعيها عبر حسابها على إنستغرام، بنشر مقطع فيديو تعلق فيه على منعها من الظهور الإعلامي، على إثر أزمتها الأخيرة بعد تصريحاتها عن أصحاب السمنة.ودخلت ريهام في نوبة من البكاء أثناء حديثها، مؤكدة أنها لا تعرف سبب منعها الحقيقى ومن المتسبب الأول في هذا القرار.View this post on Instagram […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريهام سعيد تبكي وتتحدث عن منعها من الظهور الإعلامي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريهام سعيد تبكي وتتحدث عن منعها من الظهور الإعلامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).