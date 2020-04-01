وفاة رئيس نادي مرسيليا الفرنسي بفيروس كورونا

2020/04/01 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بنجم نادي ليفربول الإنكليزي، المصري محمد صلاح، وقال "أحب طريقة لعبه".

وجاء صلاح بين أربعة لاعبين اختارهم ميسي من فريق ليفربول، ضمن تسميته لأفضل 25 لاعبا في دوري أبطال أوروبا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار".





وكان ليفربول قد أطاح ميسي ورفاقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في ظروف دراماتيكية في ملعب الأخير، ويبدو أن العديد من لاعبي الريدز تركوا انطباعا لدى نجم برشلونة.

وفاز ليفربول على برشلونة على ملعبه أنفيلد بأربعة أهداف نظيفة بعد أن كان قد خسر مباراة الذهاب بثلاثة اهداف نظيفة.

ورغم أن صلاح لم يلعب في المبارة التي عاد فيها ليفربول ليطيح ببرشلونة من المسابقة القارية الأهم فإن ميسي أشاد بصلاح وتسجيله الكثير من الأهداف مع ليفربول.

وقال ميسي "لقد كان مذهلا مع ليفربول، وانا أحب طريقة لعبه".

كما اختار ميسي من فريق ليفربول، زميل صلاح المهاجم السنغالي ساديو ماني الذي قال عنه "تجده في كل مكان، سواء في خط الوسط أو في الجناح أو مهاجم".

كما أشاد ميسي بقلب دفاع الفريق الهولندي فيرجيل فان دايك، والحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي قال عنه إنه "شخص هادئ في الملعب، ويبدو أن لديه وقتا أكثر من معظم الحراس الآخرين".

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