محملة بمعدات طبية.. واشنطن تتوقع وصول طائرة مساعدات روسية

2020/04/01 | 04:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتوقع وصول طائرة روسية الأربعاء، تحمل معدات وقائية ولوازم لمكافحة فيروس كورونا، بعد وعد قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لنظيره الأميركي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية.

وقال المسؤول لمراسل "الحرة" في البيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة ستستخدم أية معدات تحظى بموافقة إدارة الغذاء والأدوية بشكل مباشر".

وأكد أن الولايات المتحدة ترسل بدورها معدات وإمدادات لعدد من الدول التي تواجه هذه الأزمة، وستستمر في إرسال مزيد من تلك المساعدات مادامت قادرة على ذلك.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد إصابات مؤكدة في العالم بـ188 ألف إصابة، بينما أعلنت روسيا تسجيل 2337 إصابة حتى الآن.

وطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الأميركيين، الثلاثاء، الاستعداد لـ"أسبوعين مؤلمين جدا جدا" في مواجهة ذروة وباء فيروس كورونا المستجد.

وتوقعت منسقة فريق مكافحة الأزمة، الدكتورة ديبورا بريكس وفاة ما بين مئة ألف ومئتي ألف أميركي خلال الأزمة.

وأكد ترامب أن إدارته تعمل على تزويد الولايات المختلفة باحتياجاتها من الأسرّة والأدوات الوقائية، وأضاف "أرسلنا الكثير من الأدوات إلى نيويورك ونيوجيرسي ولويزيانا وميشيغان وكاليفورنيا".

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