ترامب يعلن مواجهة اسبوعين مؤلمين جداً ووفاة 865 بكورونا في الولايات المتحدة في يوم واحد  

2020/04/01 | 05:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-الزمان -أ ف ب) – توفّي 865 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، في أعلى حصيلة يومية تسجّل في هذا البلد، بحسب ما أعلنت جامعة جونز هوبكنز مساء الثلاثاء.واعلن الرئيس ترامب ان البلد سيواجه اسبوعين مؤلمين جدا جدا وقالت الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات […]

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