شاهد : لمواجهة كورونا .. لاعب إسباني يعمل بصيدلية

2020/04/01 | 05:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بدأ اللاعب الإسباني أنطونيو رودريغيز دوفالي العمل في صيدلية مملوكة لعائلته لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأظهرت مجموعة من الصور اللاعب المعروف بـ”توني” والبالغ من العمر 29 عاما يعمل داخل صيدلية، حيث قرر المساعدة في مناهضة الوباء الجديد.وقالت تقارير إعلامية إن الصيدلية تقع في إقليم جاليسيا الإسباني.ويلعب دوفالي حاليا في فريق […]

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