كيف ستبدو الحياة بعد فيروس كورونا؟

2020/04/01 | 05:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعيش نحو ثلث سكان العالم الآن في حالة عزل ذاتي وإجباري لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وبعيدا عن التأثيرات الاقتصادية والإنسانية للفيروس، لن تعود الحياة إلى سابق عهدها بعد انتهاء هذا الوباء، وسبتدو هذه العودة مثل الضغط على زر لإعادة تشغيل العالم، حيث من المتوقع أن تترك فترة العزل هذه تاثيرات وتغيرات […]

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