أمل الأنصاري: أنا مطلقة منذ 10 سنوات

2020/04/01 | 06:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الفاشينيستا السعودية ​أمل الأنصاري​ طلاقها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة ان الطلاق حصل منذ 10 سنوات.وقالت:” تزوجت وأنا صغيرة وما طولت وانفصلت بعد تقريبا 3 سنوات والحمد لله على كل حال اللهم لا اعتراض ..الحمد لله إني انفصلت والحمد لله على نعمة الانفصال […]

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