نيويورك تلجأ للمقطورات المبردة بعد امتلاء المشارح بجثث ضحايا كورونا

2020/04/01 | 06:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى الآن، توفي 1550 شخصا في ولاية نيويورك الأميركية جراء الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في ضغط كبير على ثلاجات الموتى في المدينة.

وعمدت الولاية التي سجلت حتى الآن أكثر من 76 ألف إصابة بالمرض، إلى تحوير مقطورات برادات متنقلة لحفظ جثامين الموتى من ضحايا الفيروس.

وقال الرئيس الأميركي الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إن "رؤية مشاهد المقطورات هناك، وماذا يفعلون مع تلك المقطورات، لا يمكن لأي شخص أن يصدق ما يجري".

وسترسل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ 85 شاحنة مبردة لمساعدة الولاية على احتواء الأزمة، فيما يتوقع المسؤولون الصحيون استمرار ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس.

وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، توفّي 865 شخصاً جرّاء الإصابة بـ COVID 19 في الولايات المتّحدة، وهي أعلى حصيلة يومية تسجّلها البلاد، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز، حتى مساء الثلاثاء.

وقال بيان لمستشفى في حي "فورت غرين" في بروكلين بولاية نيويورك "لا يمكن للأسر الحزينة اتخاذ الترتيبات بسرعة، وأحباؤهم الذين توفوا يبقون في المستشفيات لفترة أطول، وبالتالي فإننا بحاجة إلى أماكن إضافية".

وبدأ مكتب الفاحصين الطبيين في المدينة، تشغيل مشرحة مؤقتة كما فعلت الولاية بعد هجمات 11 سبتمبر.

بالنسبة لمعظم الناس، يسبب الفيروس التاجي أعراضًا خفيفة أو معتدلة، مثل الحمى والسعال.



ولكن بالنسبة للآخرين، وخاصة الذين يعانون من مشاكل صحية، يمكن أن يسبب الفيروس أعراضًا شديدة مثل الالتهاب الرئوي ويمكن أن يكون مميتًا.

وفي بعض المستشفيات، مثل لينوكس هيل في مانهاتن في نيويورك، يتم إيقاف المقطورات المبردة في شوارع المدينة، على طول الأرصفة وأمام الشقق.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 188 ألف إصابة، و3900 وفاة، فيما فرض حظر للتجوال وإغلاق عام في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

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