2020/04/01 | 07:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم - العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. تسريبات عن نية واشنطن ضرب المقاومة العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. تسريبات عن نية واشنطن ضرب المقاومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).