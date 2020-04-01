2020/04/01 | 07:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران حسين أميرعبداللهيان تغريدة على تويتر قال فيها أن التحركات السياسية للأميركيين في العراق والمنط...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحركات أميركا في العراق والمنطقة حرب نفسية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحركات أميركا في العراق والمنطقة حرب نفسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).