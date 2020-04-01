النيابية: الزرفي دفع اموالا للجوكر الامريكي وتبنى ممارساته بالنجف

2020/04/01 | 07:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت لجنة الامن والدفاع النيابية، ان الرئيس المكلف عدنان الزرفي كان يدفع اموال شهرية للجوكر الامريكي، فيما بين انه تبنى ممارسات الجوكر بالنجف الاشرف....

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