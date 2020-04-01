ما هي السكريات الصديقة لمريض السكري؟

2020/04/01 | 07:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /هل تبحث عن مذاق حلو وآمن لحالة السكري؟ تنصحك الدراسات بتناول الفواكه الطازجة لإرضاء الرغبة في مذاق السكر، والحصول على الألياف التي تقلل من سرعة وصول هذا السكر إلى مجرى الدم.وبحسب دراسة نُشرت في دورية “نيوترشن”، يُنصح مرضى السكري ومن تم تشخيص حالة ما قبل السكري لديهم بتناول الفواكه التالية: * المشمش الطازج […]

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