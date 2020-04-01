لماذا أبقت السويد الحياة طبيعية رغم انتشار كورونا؟

2020/04/01 | 07:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /سجّلت الحكومة السويدية حتى فجر الإثنين، 3700 إصابة بفيروس “كورونا”، نتج عنها 110 حالة وفاة.وعلى الرغم من ذلك، أبقت السويد سير الحياة على نحو طبيعي، ولم تغلق المدارس الابتدائية والمؤسسات الحكومية والمتاجر.وقال رئيس تحرير صحيفة “داغنس نيتر”: “لا يسعنا أن نكرر في السويد حالة اليأس التي عمت بين سكان ووهان (في […]

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