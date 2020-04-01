فيسبوك تقرر تقديم 100 مليون دولار لدعم المؤسّسات الإعلامية

2020/04/01 | 08:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “فيسبوك” عن تبرّعها بمئة مليون دولار لمساعدة الوسائل الإعلامية التي تعاني وضعا صعبا في الأساس زادت من حدته الأضرار الناجمة عن تفشّي وباء كوفيد-19 وذلك لتوفير المعلومات الموثوقة عندما يكون ثمة حاجة ماسة إليها.وقال كامبل براون، المسؤول عن التعاون مع الوسائل الإعلامية العالمية في الشركة “يعمل قطاع الإعلام في ظروف استثنائية لإبقاء […]

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