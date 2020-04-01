نائب: الزرفي لم يحقق أي تقدم بشأن كابينته الحكومية

2020/04/01 | 08:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب العراقي ستار الجابري، الثلاثاء، عدم تحقيق أي تقدم بشأن الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي....

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