تلبية لنداء المرجعية، توزيع سلات غذائية لعوائل الموصل

2020/04/01 | 08:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت كوادر مجمع فضيل وتلبية لنداء المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف ونظرا لحظر التجول في محافظة نينوى بتوزيع اكثر من 1500 سلة غذائية على العوائ...

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