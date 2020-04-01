فيروس كورونا حول العالم .. 860 الف اصابة واكثر من 42 الف حالة وفاة

2020/04/01 | 08:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى حوالي 860 ألف إصابة بينما تخطت الوفيات جراءه 42 ألف حالة حتى اليوم الأربعاء الأول من أبريل – نيسان.وبينما تعافى 178 ألف شخص من الفيروس، يستمر كفاح مئات الملايين من سكان الكوكب وحكوماتهم المختلفة لاحتواء انتشاره عبر فرض إجراءات استثنائية تشمل الإغلاق العام لجميع أوجه […]

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