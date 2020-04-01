خوذات على شكل كورونا للتوعية بأهمية الحجر الصحي المنزلي في الهند

2020/04/01 | 08:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت شرطة بانغالور الهندية، خوذات على شكل فيروس كوفيد-19 (كورونا)، لحث اصحاب العربات والمترجلين على الالتزام بالحجر الصحي المنزلي.واظهرت صور ..حركة راقصة لشرطيان يتربصان بمستعملي الطريق، وكل منهما يحمل على رأسه خوذة في شكل الفيروس التاجي.

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