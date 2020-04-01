سليماني والمهندس يرعبان عملاق مواقع التواصل الاجتماعي

2020/04/01 | 08:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا زال عملاق مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” الذي هو الاكثر رواجا، يلاحق جميع الصفحات التي تنشر صور وذكريات الشهيد الفريق القائد قاسم سليماني او ا...

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