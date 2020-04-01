2020/04/01 | 08:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس وزراء كوردستان يجتمع للتباحث حول جملة مواضيع

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