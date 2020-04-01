إعادة إغلاق المواقع السياحية في شنغهاي تخوفا من موجة ثانية من فيروس كورونا

2020/04/01 | 08:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت عدة مواقع سياحية في شنغهاي إغلاق أبوابها اليوم الثلاثاء بعدما كانت فتحت في منتصف آذار/مارس، تخوفا من موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين.وتراجع عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الأسابيع الماضية في الصين، الدولة التي ظهر فيها الفيروس في أواخر ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان.واستفادت عدة مواقع في العاصمة الاقتصادية […]

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