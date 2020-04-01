عبد الرحيم التوراني - سأخجل من موتي إذا حدث على يد كورونا... !!

2020/04/01 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحيم_التوراني منذ إعلان انتشار الفيروس في العالم، أصبحت لا أستطيع أن أحدد أو أصف ما هو عليه حالتي، أو قُلْ: حالاتي.حالات شعور متناقضة صارت تنتابني وتجتاحني في آن واحد كعاصفة محملة بالرمال والأتربة وبالغبار والحجارة والأشجار وكل ما تصادفه أمامها وتردمني تحت الرعب والشجاعة والجبن والإقدام والحمق...هي حالات ما بين الحزن الغامض والخوف والفزع والقلق والوحدة والهدوء والسكينة والمرح، واللامبالاة حتى.دخلت ما س......

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