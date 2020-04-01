محمد رجب التركي - العالم قبل وبعد كورونا

2020/04/01 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_رجب_التركي عندما نقرا تاريخ اللامم فاننا نجد الرمز "ق.م" اي قبل الميلاد والرمز " م " اي بعد ميلاد السيد المسيح وسوف يضاف الي التاريخ كل من المختصر "ق.ك" اي قبل كورونا و "ب.ك " اي بعد كورونا.ان الاجراءات التي اتخذت في معظم دول العالم مثل إالاغلاق الكلي لبعض المدن وإيقاف وسائل النقل العام، وإقفال دور السينما والمسرح،والاماكن وإخلاء المدارس والجامعات من الطلاب، وفرض قيود صارمة على الحركة والسفر، ووضع الج......

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