صديق عبد الهادي - بعض قضايا الإقتصاد السياسي لمشروع الجزيرة الزراعي في السودان - الحلقة الثامنة

2020/04/01 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صديق_عبد_الهادي بعض قضايا الإقتصاد السياسي لمشروع الجزيرة/ الحلقة الثامنة(*) مشاكل ملكية وإستخدام الأراضي الزراعية في السودان مشروع الجزيرة نموذجاً/(*) موضوعة أو ظاهرة الإستيلاء على الأرض/إنه، وخاتمة لهذا التناول والإستقصاء حول مآلات تطبيق قانون سنة 2005، نورد هذا المقتطف المطوَّل لأجل إلقاء المزيد من الضوء ومن ثم التحفيز على المفاكرة:"أخذت الأوض......

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