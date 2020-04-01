"التربية" تشرح آلية تعليق "الاسلامية" للبكلوريا وتدرس تقليص المنهاج

2020/04/01 | 09:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت لجنة التربية النيابية، الأربعاء، عن تأييدها لقرار وزارة التربية بشأن تعليق مادة الإسلامية للصف السادس الإعدادي، فيما أشارت إلى أن ذلك لا يؤثر على معدل الطلبة.وقال عضو اللجنة عباس الزاملي لشفق نيوز، إن "قرار وزارة التربية بشأن تعليق التربية الإسلامية للصف السادس الإعدادي ودمج مادتي الإسلامية والعربي، والفيزياء والكيمياء للصف الثالث المتوسط جاء بعد مقترحات تم مناقشتها في وقت سابق بين اللجنة والوزارة".وأضاف ان "تعليق مادة واحدة لا يؤثر على معدل الطالب، فمجموع الدرجات في إمتحانات البكالوريا سيقيم على ست مواد بدلا عن سبع"، مشيرا إلى أن "تعليقها جاء بسبب تأخر بداية العام الدارسي والظروف التي مر بها العراق، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة وحظر التجوال".ولفت الزاملي، إلى أن "هناك عدة مقترحات سيتم مناقشتها في الفترة المقبلة من ضمنها تقليص المنهاج الدارسي من أجل مساعدة الطلبة في الامتحانات والحصول على معدلات التي يستحقونها".وسبق أن اعلنت وزارة التربية قرار الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية من المنتظمين بالدوام للعام الدراسي 2019/ 2020.كما قررت ايضا تعليق مادة التربية الإسلامية للصف السادس الأدبي، والعلمي لهذا العام، ودمج مادتي التربية الإسلامية، واللغة العربية للصف الثالث المتوسط، فضلا عن دمج مادتي الفيزياء و الكيمياء للصف الثالث المتوسط.

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